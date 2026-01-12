Andrea Sempio | Indagato tre volte questa la più difficile Mi vogliono colpevole L' impronta 33 Chiara Poggi lo scontrino
Andrea Sempio, attualmente l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, torna a commentare la vicenda. Con tre indagini alle spalle, questa si presenta come la più complessa. Nel suo intervento, Sempio ripercorre i principali passaggi dell’indagine e condivide la propria versione dei fatti, offrendo uno sguardo diretto sulla vicenda giudiziaria che lo coinvolge.
Andrea Sempio torna a parlare di sé e a ripercorrere elementi e passaggi dell'indagine che lo vede al momento unico indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo fa a. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Garlasco, tutti gli indizi contro Andrea Sempio: dna sulle unghie di Chiara Poggi, impronta 33, scontrino e telefonate alla villetta
