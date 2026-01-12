Andrea Sempio è stato pagato per l’intervista a Verissimo | ma la difesa smentisce Fabrizio Corona

Recentemente, Fabrizio Corona ha accusato Mediaset di aver pagato Andrea Sempio per partecipare a Verissimo. La difesa dell’interessato ha prontamente smentito queste affermazioni, sottolineando la volontà di chiarire la situazione. La vicenda ha suscitato interesse e attenzione nel panorama mediatico, sollevando interrogativi sulla trasparenza delle partecipazioni televisive e sui presunti accordi economici dietro le quinte.

Andrea Sempio in tv: “Io colpevole desiderato, la mia vita stravolta” - Questa è la terza volta che ci siamo dentro ed è la più difficile. livesicilia.it

Garlasco, Andrea Sempio: «Chi ha ucciso Chiara Poggi? Ad oggi dico Alberto Stasi. C'è gente che vuole festeggiare la mia condanna» - Silvia Toffanin ospita a Verissimo uno dei protagonisti più discussi della cronaca nera recente: Andrea Sempio. msn.com

#AndreaSempio intervistato a #Verissimo su Canale 5 Andrea Salvati x.com

Andrea Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi si aspetta un rinvio a giudizio. "Rinvio a giudizio - ha spiegato intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5 - nel senso che ci aspettiamo di arrivare ad una udienza preliminare. Ved - facebook.com facebook

