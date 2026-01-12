Andrea Sempio è stato pagato per l’intervista a Verissimo | ma la difesa smentisce Fabrizio Corona

Recentemente, Fabrizio Corona ha accusato Mediaset di aver pagato Andrea Sempio per partecipare a Verissimo. La difesa dell’interessato ha prontamente smentito queste affermazioni, sottolineando la volontà di chiarire la situazione. La vicenda ha suscitato interesse e attenzione nel panorama mediatico, sollevando interrogativi sulla trasparenza delle partecipazioni televisive e sui presunti accordi economici dietro le quinte.

Fabrizio Corona attacca duramente Mediaset, accusando l'azienda di aver pagato Andrea Sempio per l'ospitata a Verissimo. Fanpage.it ha contattato i legali dell'uomo, che smentiscono categoricamente l'esistenza di un cachet. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fabrizio Corona contro Verissimo: “Sempio pagato per l’intervista, ma ignorano Signorini indagato”

Garlasco le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero | chi è Gabriele ?.

andrea sempio 232 statoAndrea Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato” | Video Mediaset - Andrea Sempio a Verissimo ha risposto alle domande di Silvia Toffanin dicendo: "Sono un colpevole desiderato". superguidatv.it

Andrea Sempio in tv: “Io colpevole desiderato, la mia vita stravolta” - Questa &#232; la terza volta che ci siamo dentro ed è la più difficile. livesicilia.it

andrea sempio 232 statoGarlasco, Andrea Sempio: «Chi ha ucciso Chiara Poggi? Ad oggi dico Alberto Stasi. C'&#232; gente che vuole festeggiare la mia condanna» - Silvia Toffanin ospita a Verissimo uno dei protagonisti più discussi della cronaca nera recente: Andrea Sempio. msn.com

