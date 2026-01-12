Andrea Sempio dopo Incontrada e Bisio | quando la tv rende vip un indagato

Negli ultimi anni, la televisione italiana ha spesso portato alla ribalta figure coinvolte in indagini giudiziarie, sollevando interrogativi sull'etica e la responsabilità mediatica. Andrea Sempio, dopo aver condiviso lo studio con personaggi come Incontrada e Bisio, rappresenta un esempio di come i media possano contribuire a rendere pubblici e amplificare i protagonisti di situazioni delicate, sollevando riflessioni sulla funzione sociale e i limiti della cronaca televisiva.

Guardare Andrea Sempio accomodarsi nello studio di Verissimo, la domenica pomeriggio, ha lasciato quella strana sensazione di scivolamento etico che negli ultimi anni attraversa la televisione generalista. La sequenza è stata netta: prima i volti sorridenti di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, poi lui, l'uomo che oggi è ancora un indagato per un possibile femminicidio, presentato come fosse uno dei tanti ospiti del weekend, tra promozioni, novità e confessioni emotive. La domanda che resta appesa non riguarda tanto la legittimità della sua presenza davanti alle telecamere, quanto la cornice. Perché qui non si parla di un professionista, di un artista o di una vittima, ma di chi si trova al centro di una vicenda giudiziaria irrisolta, che dovrebbe appartenere alle aule dei processi e non agli spazi morbidi dei talk pomeridiani, dove la narrazione edulcora tutto, anche ciò che non dovrebbe esserlo.

