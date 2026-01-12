Andrea Sempio dopo Incontrada e Bisio | l'intervista a Verissimo ha trasformato un indagato per femminicidio in un vip

L'intervista di Andrea Sempio a Verissimo, trasmessa domenica 11 gennaio, ha suscitato diverse riflessioni. In particolare, alcuni hanno osservato come il coinvolgimento mediatico possa influenzare la percezione pubblica di un’indagine, trasformando un sospettato in un volto noto. Questo episodio solleva questioni sulla responsabilità dei media nel trattare casi delicati e sulla loro influenza sull’opinione pubblica.

Andrea Sempio: «Indagato tre volte, questa la più difficile. Mi vogliono colpevole». L'impronta 33, Chiara Poggi, lo scontrino - Andrea Sempio torna a parlare di sé e a ripercorrere elementi e passaggi dell'indagine che lo vede al momento unico indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi. leggo.it