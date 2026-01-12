Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Andrea Iannone avrebbe subito un allontanamento da parte di Elodie, mentre Belen Rodriguez avrebbe deciso di non riavvicinarsi all’ex centauro. La notizia evidenzia le recenti dinamiche sentimentali dei protagonisti, senza fonti ufficiali o conferme. Si tratta di indiscrezioni che circolano nel mondo dello spettacolo, offrendo uno sguardo sulle recenti evoluzioni delle relazioni tra queste figure pubbliche.

Andrea Iannone sarebbe stato lasciato da Elodie, mentre Belen Rodriguez non avrebbe nessuna intenzione di tornare insieme all’ex centauro: è quanto scrive Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. “L’ex pilota Andrea Iannone, scaricato ufficialmente da Elodie, è tornato a seguire Belén Rodriguez, sua ex. Ma fonti vicine alla showgirl argentina ci dicono che lei ‘non lo vuole vedere nemmeno con il binocolo’. Testuali parole” scrive il giornalista. Nei giorni scorsi, infatti, i più attenti si erano accorti che il motociclista era tornato a seguire sui social la showgirl argentina. Un dettaglio che aveva immediatamente acceso il gossip. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Andrea Iannone scaricato da Elodie, ma Belen non lo vuole vedere nemmeno con il binocolo”: l’indiscrezione

