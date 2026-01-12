Continuano i furti nei cimiteri della provincia, con episodi recenti a Spirano, dove sono state sottratte circa quaranta statue. Dopo i casi di Albano Sant’Alessandro e Brusaporto, anche questa località si trova a dover fronteggiare il fenomeno, che mette in evidenza le problematiche legate alla sicurezza e alla tutela del patrimonio funebre. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per prevenire ulteriori episodi.

Ancora furti al cimitero. Dopo Albano Sant’Alessandro e Brusaporto i ladri hanno fatto tappa a Spirano. “Si sono verificati furti di statue e oggetti ornamentali dalle tombe – scrive su Facebook il sindaco Yuri Grasselli -. Invito tutti i cittadini a verificare lo stato delle proprie tombe e a segnalare eventuali mancanze o danni riscontrati”. In totale sarebbero state rubato 40, forse 45 tombe nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio. La Polizia locale sta controllando le registrazioni delle telecamere. Informati anche i carabinieri, per capire se si tratta della stessa banda che sta colpendo, da mesi, in diversi cimiteri della Bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Furti nei cimiteri di Viterbo e provincia, è allerta: "Anziani distratti e derubati"

Leggi anche: Bergamo e Brescia, cimiteri presi di mira da ladri e vandali: rubate venticinque statue

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ancora furti nei cimiteri, a Spirano via una quarantina di statue - Il sindaco: "Invito tutti i cittadini a verificare lo stato delle proprie tombe e a segnalare eventuali mancanze o danni" ... bergamonews.it