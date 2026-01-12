Anche i più illusi hanno capito che Putin cerca solo altra guerra Kyiv schiaffeggia gli affari russi nel Caspio

La recente escalation militare russa, con attacchi su Kyiv e i confini con la Polonia, evidenzia la volontà di mantenere il conflitto in Ucraina. Nonostante i tentativi di negoziazione, le azioni di Mosca sembrano indicare una preferenza per la guerra, mentre Kyiv respinge le ingerenze russe nel Caspio e difende la propria sovranità in un contesto di tensione crescente.

La risposta russa ai colloqui di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina è arrivata nella notte fra giovedì e venerdì, con il missile Oreshkin lanciato ai confini con la Polonia e una scarica di bombe sulla capitale Kyiv per lasciare i suoi abitanti senza luce, senza acqua e senza riscaldamento con una temperatura esterna arrivata fino a meno tredici gradi. Anche i più ottimisti e illusi si sono convinti: Putin non vuole trattare, vuole altra guerra. Per fortuna l’Ucraina non ha mai smesso di lavorare contemporaneamente sulla pace e sulla propria difesa e, pur mandando i suoi negoziatori a lavorare a una bozza di accordo per far finire la guerra, ha continuato a occuparsi degli affari correnti: resistere e frenare la macchina della guerra di Mosca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

