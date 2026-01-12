Anagni dal 14 gennaio nuova disposizione dei banchi al mercato settimanale

A partire da mercoledì 14 gennaio 2026, il mercato settimanale di Anagni adotterà una nuova disposizione dei banchi. Questa modifica, frutto di un periodo di sperimentazione e di dialogo con gli operatori, mira a migliorare l’organizzazione e la fruibilità del mercato. La nuova disposizione entrerà in vigore in modo ufficiale, offrendo un aggiornamento importante per cittadini e operatori coinvolti.

Ad annunciare le modifiche è il Consigliere.

