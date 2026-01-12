Amici 25 Paola eliminata da Veronica Peparini | il suo percorso finisce qui

Nel corso di Amici 25, il percorso di Paola si conclude con l’eliminazione da parte di Veronica Peparini. Nonostante i miglioramenti, la ballerina deve lasciare la scuola prima del Serale, tra emozioni e ricordi condivisi con professori e compagni. Questa fase del programma evidenzia come, anche in un contesto di crescita artistica, siano inevitabili confronti e scelte difficili che segnano il cammino di ciascun allievo.

Il Serale si avvicina e la ballerina, nonostante i progressi, deve lasciare la scuola tra lacrime e abbracci dei professori e dei suoi compagni Il nuovo anno, come spesso accade ad Amici 25, rappresenta una vera e propria resa dei conti per alcuni allievi della scuola. Con l'avvicinarsi del Serale, i professori sono chiamati a tirare le somme del percorso iniziato a settembre e a decidere chi, secondo loro, non è ancora pronto ad affrontare la fase finale del programma. Dopo l'eliminazione di Flavia Buoncristiani, avvenuta nel pomeridiano di ieri per volontà di Anna Pettinelli, oggi un'altra allieva ha dovuto dire addio al talent show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

