Amici 25 Flavia torna sui social dopo l’eliminazione | Plasma sei stato supporto nei momenti più delicati

Dopo l’eliminazione da Amici 25, Flavia Buoncristiani torna sui social per condividere la sua esperienza nel talent. Ringrazia Maria De Filippi, la produzione, i fan e Plasma, evidenziando il supporto ricevuto nei momenti più delicati. La sua testimonianza offre uno spaccato sincero e rispettoso del percorso affrontato, evidenziando gratitudine e crescita personale.

Dopo l'esclusione dal talent Amici 25, Flavia Buoncristiani racconta la sua esperienza nel talent e ringrazia Maria De Filippi, la produzione i fan e Plasma. Flavia Buoncristiani è stata eliminata da Amici 25. La decisione è arrivata nel corso dell'ultima puntata andata in onda su Canale 5 ieri 11 gennaio, ed è stata presa dalla sua professoressa, Anna Pettinelli, che ha scelto di non portare la cantante al Serale. A poche ore dall'uscita dal talent show di Maria De Filippi, l'ex allieva è tornata sui social per raccontare le sue emozioni e fare un bilancio della sua esperienza nella scuola. Il messaggio di Flavia sui social Attraverso un lungo post, Flavia ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno accompagnata nel percorso ad Amici: "Grazie . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

