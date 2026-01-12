Amburgo-Leverkusen RINVIATA PER MALTEMPO | formazioni ufficiali quote pronostici

La partita tra Amburgo e Leverkusen è stata rinviata a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Le formazioni ufficiali non sono state ancora comunicate, e i commentatori si preparano a scommettere sui pronostici. Il Leverkusen ha avuto un inizio difficile nel 2026, dopo la sconfitta contro lo Stoccarda alla BayArena, e ora cerca di riscattarsi in trasferta ad Amburgo.

Inizio da incubo per il Leverkusen in questo 2026, con lo Stoccarda che ha passeggiato alla BayArena sabato scorso: per fortuna la squadra di Hjulmand può provare a voltare pagina sin da subito andando a fare risultato ad Amburgo. I Rothoesen vengono dal KO di Friburgo, una gara in cui la squadra di Polzin ha messo in grande difficoltà l'avversario sfiorando anche il colpaccio.