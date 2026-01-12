Amburgo-Leverkusen RINVIATA PER MALTEMPO | formazioni quote pronostici

La partita tra Amburgo e Leverkusen, originariamente prevista, è stata rinviata a causa del maltempo. Le due squadre erano pronte a sfidarsi in questa giornata di campionato, ma le condizioni climatiche hanno impedito lo svolgimento dell’incontro. Il Leverkusen, reduce da una sconfitta contro l’Stoccarda, cerca ora di recuperare punti in trasferta, mentre l’Amburgo si prepara ad affrontare la sfida.

Inizio da incubo per il Leverkusen in questo 2026, con lo Stoccarda che ha passeggiato alla BayArena sabato scorso: per fortuna la squadra di Hjulmand può provare a voltare pagina sin da subito andando a fare risultato ad Amburgo. I Rothoesen vengono dal KO di Friburgo, una gara in cui la squadra di Polzin ha messo in grande difficoltà l'avversario sfiorando anche il colpaccio.