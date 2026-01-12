Amburgo-Leverkusen martedì 13 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici di Amburgo-Leverkusen, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle 20:30. Dopo una difficile apertura d’anno per il Leverkusen, sconfitto dallo Stoccarda, si cerca una reazione lontano da casa. Ecco le formazioni, le quote e le previsioni per questa sfida di Bundesliga, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e obiettivo sulla partita.

Inizio da incubo per il Leverkusen in questo 2026, con lo Stoccarda che ha passeggiato alla BayArena sabato scorso: per fortuna la squadra di Hjulmand può provare a voltare pagina sin da subito andando a fare risultato ad Amburgo. I Rothoesen vengono dal KO di Friburgo, una gara in cui la squadra di Polzin ha messo in grande difficoltà l’avversario sfiorando anche il colpaccio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Amburgo-Leverkusen (martedì 13 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Amburgo-Leverkusen (martedì 13 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Borussia Dortmund-Werder Brema (martedì 13 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Amburgo-Leverkusen martedì 13 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici. Bundesliga, l'Hoffenheim travolge l'Amburgo. Bayer ok con il colpo dello scorpione di Terrier - 1) contro la squadra di Polzin e vola in zona Champions. corrieredellosport.it

Amburgo-Leverkusen (martedì 13 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/EcLGRqz #scommesse #pronostici x.com

Attenzione: grandi nevicate in arrivo e pericolo di strade ghiacciate in Germania Ad Amburgo sono già cadute quantità di neve enormi, come non se ne vedevano da 15 anni Disagi previsti soprattutto fra giovedì e domenica e in particolare al nord e all' - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.