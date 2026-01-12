Ambesi | Musetti ha un’arma che sta diventando ingombrante per gli avversari

Durante l’ultima puntata di TennisMania su OA Sport, Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha commentato l’ascesa di Musetti, sottolineando come il suo gioco stia diventando un elemento difficile da affrontare per gli avversari. Ambesi ha analizzato le caratteristiche e le potenzialità del giovane talento italiano, evidenziando come la sua crescita possa influenzare il panorama tennistico attuale.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) ha espresso le sue valutazioni nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, approfondimento dedicato al tennis sul canale Youtube di OA Sport. Si è approfondito il tema legato a Lorenzo Musetti e al suo percorso. Il toscano, in finale a Hong Kong, sarà dal prossimo lunedì n.5 del ranking ATP. Un riscontro storico, dal momento che mai nella storia l’Italia aveva potuto fregiarsi di due rappresentanti in top-5 nello stesso momento. “ Credo che Musetti abbia una percentuale di partite vinte al terzo o quinto set che sta diventando ingombrante per gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it

