Cosa: Uscita del nuovo singolo Non Dire Amore della cantautrice Amanda.. Dove e Quando: Disponibile su tutti i digital store a partire da gennaio 2026.. Perché: Un brano dedicato alla memoria di Desirée Mariottini che affronta il tema della violenza di genere con sonorità dubstep sperimentali.. L’industria musicale contemporanea si trova spesso a dover bilanciare l’intrattenimento puro con la necessità di farsi portavoce di istanze sociali urgenti. In questo scenario, la cantautrice Amanda emerge come una figura di rottura, capace di trasformare il dolore collettivo e personale in un’esperienza sonora catartica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Amanda torna con “Non Dire Amore”: un grido elettronico contro il femminicidio

