Alvise di Robilant l' omicidio che sconvolse Firenze | l' ultima telefonata l' anatra di cristallo il flop del Dna il libro mai finito
Alvise di Robilant, conte veneziano di 71 anni, fu trovato morto nella sua casa di Firenze il 15 gennaio 1997. Questo caso, che ancora oggi suscita curiosità, è caratterizzato da elementi come l'ultima telefonata, l'anatra di cristallo, il fallimento delle analisi del DNA e un libro mai completato. Dopo quasi trent’anni, il mistero rimane irrisolto, lasciando aperte molte domande sulla verità dietro questa vicenda.
Sono passati quasi trent'anni ma la verità non è mai emersa. Era il 15 gennaio 1997 quando un conte veneziano di 71 anni fu trovato morto nella sua casa di Firenze, al terzo. 🔗 Leggi su Leggo.it
