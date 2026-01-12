Alvise di Robilant l' omicidio che sconvolse Firenze | l' ultima telefonata l' anatra di cristallo il flop del Dna il libro mai finito

Da leggo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alvise di Robilant, conte veneziano di 71 anni, fu trovato morto nella sua casa di Firenze il 15 gennaio 1997. Questo caso, che ancora oggi suscita curiosità, è caratterizzato da elementi come l'ultima telefonata, l'anatra di cristallo, il fallimento delle analisi del DNA e un libro mai completato. Dopo quasi trent’anni, il mistero rimane irrisolto, lasciando aperte molte domande sulla verità dietro questa vicenda.

Sono passati quasi trent'anni ma la verità non è mai emersa. Era il 15 gennaio 1997 quando un conte veneziano di 71 anni fu trovato morto nella sua casa di Firenze, al terzo. 🔗 Leggi su Leggo.it

