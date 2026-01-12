Alternativa magra al salmone per chi cerca gli omega 3 Le virtù dello scorfano il brutto ras dei fondali

Se sei alla ricerca di un'alternativa magra al salmone per assumere omega 3, lo scorfano rappresenta una scelta valida. Questo pesce, noto anche come «brutto» dei fondali, è apprezzato in molte cucine per le sue virtù nutritive e il suo sapore delicato. Originario di acque profonde, lo scorfano si presta a preparazioni tradizionali come il cacciucco e la bouillabaisse, offrendo un’ottima fonte di omega 3 senza eccessi di grassi

Cacciatore implacabile in mare, a tavola è protagonista di piatti leggendari come il cacciucco alla livornese o la bouillabaisse. Ma occhio alle spine. Si tratta di uno dei pesci più brutti che ci siano, ma al contempo dei più amati e pregiati: è lo scorfano, nome con cui ci si riferisce a varie specie di scorfano, quella più diffusa in primo luogo da noi ha il nome zoologico di Scorpaena scrofa (anche a livello nominativo allo scorfano non va proprio benissimo).

