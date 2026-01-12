Le opere PNRR attorno al nodo di Bergamo stanno affrontando un ritardo di oltre un anno. Nonostante la nomina di commissari governativi, i lavori ferroviari finanziati continuano a registrare significosi ritardi, evidenziando le difficoltà nella gestione e nell’attuazione degli interventi previsti. Questa situazione mette in luce le sfide nel rispettare le tempistiche in progetti strategici per il territorio e il trasporto locale.

Non sono bastati i commissari nominati dal governo per garantire il rispetto delle tempistiche dei lavori ferroviari finanziati dal Pnrr nel territorio bergamasco e sulla Milano-Pavia. Il raddoppio della linea Bergamo–Ponte San Pietro, il collegamento ferroviario tra Bergamo, l’aeroporto di Orio al Serio, la nuova stazione ferroviaria di Bergamo, il potenziamento della linea Gallarate–Rho e quadruplicamento della Milano-Pavia registrano, infatti, ritardi di almeno un anno. I primi tre interventi avrebbero dovuto essere completati entro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma oggi accumulano slittamenti significativi, con pesanti disagi per i pendolari e un sicuro incremento dei costi complessivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Almeno un anno di ritardo per le opere Pnrr attorno al nodo di Bergamo: un caso paradossale

Leggi anche: Caso Resinovich, un ristoratore: ‘Le diedi due sacchi neri’, l’avvocato Gentile: ‘Il vero nodo è un altro nodo’

Leggi anche: Costi esplosi, opere in ritardo: quanto stiamo spendendo davvero per le Olimpiadi di Milano Cortina (per ora)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Almeno un anno di ritardo per le opere Pnrr attorno al nodo di Bergamo: un caso paradossale; Bergamo, le sfide del Comune nel 2026: Carnevali e la rendita (finita) di Gori; Cantieri del Pnrr, il bilancio. Tempi rispettati e fondi incassati. Ritardi su parco marittimo e scuola; WikiFlix ti aiuta a recuperare il ritardo sui movie appena entrati nel pubblico dominio.

Almeno un anno di ritardo per le opere Pnrr attorno al nodo di Bergamo: un caso paradossale - Il commissariamento non può ridursi a una mera formalità: servono responsabilità chiare, controllo indipendente e rispetto degli impegni assunti con cittadini e pendolari. ilfattoquotidiano.it