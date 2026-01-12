almanacco del 12 01 2026

L'almanacco del 12 gennaio offre eventi storici significativi, compleanni di personalità e ricorrenze religiose del giorno. Ricorda la fine della guerra civile in Nigeria nel 1970, la scomparsa di Agatha Christie nel 1976 e altri avvenimenti importanti. È un’occasione per riflettere sul passato e conoscere meglio le date che hanno segnato la storia. Buona giornata e buon inizio di settimana a tutti.

almanacco del giorno lunedì 12 gennaio oggi la chiesa ricorda ci abbiamo il santo di oggi 12 di gennaio la chiesa ricorda San Bernardo da Corleone religioso ma anche Santa pazienza di Roma Martire San Benedetto biscop Abate sono nati oggi Gianni Riotta Andrea Carnevale Alessio Romagnoli il viaggio nel tempo in questo inizio settimana ci porta nel 1000 nel 12 gennaio del 1970 finisce la guerra civile in Nigeria il biafra si arrende alle truppe federali nigeriane dopo quasi di conflitto che hanno causato una delle peggiori che le spie del ventesimo secolo stesso giorno ma del 1976 muore la regina del giallo Agatha Christie la scrittrice Britannica dice di Poirot e Miss Marple e ancora oggi una delle autrici più vendute al mondo nel 1998 19 paesi europei firmano a Parigi il divieto di clonazione umana e il primo collo internazionale che vieta esperimenti volti a creare esseri umani geneticamente identici ancora nel 2010 un devastante terremoto colpisce Haiti con una magnitudo di 7.

