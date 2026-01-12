Alloggi trasporti e biglietti la stangata sulle Olimpiadi | quanto può costare un weekend

Con l'imminente svolgimento dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, cresce l’attenzione dei visitatori verso le spese da affrontare. Alloggi, trasporti e biglietti sono tra i principali costi da considerare, e spesso subiscono un aumento significativo in vista dell’evento. È importante pianificare con attenzione il budget per godersi l’esperienza senza sorprese. Di seguito, un’analisi dei principali costi associati a un weekend olimpico.

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina si avvicinano a grandi passi, e tanti appassionati e tifosi stanno iniziando a organizzarsi per assistere alle gare: com'era ovvio attendersi, tuttavia, si registra un'impennata dei prezzi in vari ambiti, in particolar modo per quanto concerne gli alloggi e i trasporti, senza considerare l'elevato costo dei biglietti per assistere a ciascun evento. Nel report firmato da Altroconsumo emergono dei numeri al ribasso rispetto ai dati pubblicati a conclusione dell'indagine svolta dalla stessa associazione lo scorso agosto, a riprova del fatto che gli albergatori e i proprietari di case e appartamenti hanno dovuto ridurre le loro iniziali pretese presumibilmente per il numero di prenotazioni inferiore al previsto.

Questo l'importo medio rilevato dall'indagine di Altroconsumo, che riguarda le località dei Giochi nel mese di febbraio: sotto la lente alloggi, trasporti e biglietti per le gare

