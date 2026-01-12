Allenza di centrosinistra Avs chiede una riunione delle forze progressiste

Da cataniatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alleanza Verdi Sinistra ha comunicato la propria assenza dal tavolo regionale dedicato alla definizione di una cabina di regia per le prossime elezioni amministrative. La decisione è stata presa in seguito alle dichiarazioni di Davide Faraone di Italia Viva e alle note di Pd e M5S, evidenziando la volontà di unire le forze progressiste attraverso un incontro dedicato.

“A seguito dell'ampia intervista rilasciata dal portavoce di Italia Viva Davide Faraone, e delle successive note stampa di Pd e M5S, Alleanza Verdi Sinistra ha deciso di non partecipare al tavolo regionale per definire una cabina di regia in vista delle prossime elezioni amministrative perché. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Aeroporto Tito Minniti, Silp-Cgil chiede un aumento delle forze di polizia

Leggi anche: USIM: Legge finanziaria 2026 nuova beffa per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

allenza centrosinistra avs chiedeAllenza di centrosinistra, Avs chiede una riunione delle forze progressiste - "In particolare, non reputiamo accettabile che il campo progressista, che dovrebbe rappresentare una radicale alternativa al malgoverno delle destre, accolga gruppi o singoli esponenti provenienti dal ... cataniatoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.