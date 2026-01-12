Allenza di centrosinistra Avs chiede una riunione delle forze progressiste
Alleanza Verdi Sinistra ha comunicato la propria assenza dal tavolo regionale dedicato alla definizione di una cabina di regia per le prossime elezioni amministrative. La decisione è stata presa in seguito alle dichiarazioni di Davide Faraone di Italia Viva e alle note di Pd e M5S, evidenziando la volontà di unire le forze progressiste attraverso un incontro dedicato.
“A seguito dell'ampia intervista rilasciata dal portavoce di Italia Viva Davide Faraone, e delle successive note stampa di Pd e M5S, Alleanza Verdi Sinistra ha deciso di non partecipare al tavolo regionale per definire una cabina di regia in vista delle prossime elezioni amministrative perché. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
"In particolare, non reputiamo accettabile che il campo progressista, che dovrebbe rappresentare una radicale alternativa al malgoverno delle destre, accolga gruppi o singoli esponenti provenienti dal ...
