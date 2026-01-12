Allenza di centrosinistra Avs chiede una riunione delle forze progressiste

Alleanza Verdi Sinistra ha comunicato la propria assenza dal tavolo regionale dedicato alla definizione di una cabina di regia per le prossime elezioni amministrative. La decisione è stata presa in seguito alle dichiarazioni di Davide Faraone di Italia Viva e alle note di Pd e M5S, evidenziando la volontà di unire le forze progressiste attraverso un incontro dedicato.

