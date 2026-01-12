Allegri perché? Non funziona! Analisi Fiorentina-Milan 1-1 | novità Fullkrug

L'incontro tra Fiorentina e Milan si è concluso con un pareggio 1-1, evidenziando alcune criticità nel reparto offensivo e nella manovra del Milan di Allegri. La partita ha messo in luce le difficoltà attuali della squadra, suggerendo la necessità di rivedere alcuni aspetti tattici. Di seguito, un’analisi dettagliata delle dinamiche di gioco e delle novità, tra cui l'impatto di Fullkrug.

Fiorentina-Milan 1-1, tante cose nel Milan di Allegri non funzionano più e bisognerebbe cambiare. Ecco l'analisi tattica nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

