Allarme sanità | quando la burocrazia diventa un pericolo e le famiglie restano sole
L’assistenza ai bambini con gravi disabilità rappresenta una sfida quotidiana per molte famiglie. Tuttavia, spesso si aggiunge un ulteriore ostacolo: la burocrazia, che può ritardare o impedire l’accesso ai servizi necessari. Questa situazione crea difficoltà e isolamento per i genitori, che devono affrontare non solo le esigenze dei loro figli, ma anche una complessa macchina amministrativa. Un problema che richiede attenzione e soluzioni concrete per garantire supporto e tutela.
Ci sono genitori che, oltre alla fatica quotidiana di assistere un figlio con gravi disabilità, sono costretti a combattere una seconda battaglia: quella contro una burocrazia che rallenta, respinge, dimentica. In Calabria accade ancora, e troppo spesso, che famiglie con bambini e ragazzi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Avellino, allarme sicurezza in via Umberto Nobile: dissuasore rotto diventa pericolo pubblico
Leggi anche: Confartigianato rilancia l'allarme: "Fisco, energia e burocrazia frenano le micro e piccole imprese"
Messina, torna l’allarme truffa Asp: sms sospetti e finti operatori sanitari preoccupano gli utenti https://qds.it/asp-messina-truffa-sms-denuncia-cooperativa-sociale-asso-cronaca-sanita/ - facebook.com facebook
Sanità, allarme Cisl Fp: «Gravi criticità organizzative negli ospedali di Ascoli e San Benedetto» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.