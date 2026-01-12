Allarme a Milano Don Burgio denuncia | Povertà senza precedenti basta etichette vuote come maranza
Don Claudio Burgio, cappellano dell’istituto minorile Cesare Beccaria, denuncia una crisi sociale crescente a Milano, caratterizzata da povertà senza precedenti. Secondo lui, l’uso di etichette superficiali come «maranza» o «baby gang» rischia di distogliere l’attenzione dai veri problemi del disagio giovanile, ostacolando interventi efficaci e comprensione approfondita della situazione.
Don Claudio Burgio, cappellano dell’istituto minorile Cesare Beccaria, ha lanciato un monito severo sulle condizioni sociali di Milano, sottolineando come etichette superficiali come «maranza» o «baby gang» impediscano di affrontare i problemi reali del disagio giovanile. Durante un intervento per la preghiera interreligiosa dei City Angels in stazione centrale, Don Burgio ha evidenziato una crescente e inedita povertà nei quartieri milanesi. Ha descritto una città che, attraverso i social media, appare ricca e piena di opportunità, attirando giovani, inclusi minori stranieri non accompagnati, che poi si scontrano con una realtà fatta di nulla e violenza. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Leggi anche: Milano, don Burgio: "Etichette di maranza e baby gang non aiutano la città"
Leggi anche: Inferno Beccaria, indagati per omessa denuncia anche don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio
Don Burgio: «Maranza è solo un'etichetta, Milano attraverso i social sembra una città ricca ma tanti quartieri sono poveri come mai prima d'ora» - «Ci sono tanti ragazzi che vivono nella violenza, perché non sanno leggere le proprie emozioni, la paura li porta a gesti sconsiderati e la nostra città ne è testimone. milano.corriere.it
Milano, l'inchiesta per violenze al Beccaria: tra gli indagati anche i cappellani don Claudio Burgio e don Gino Rigoldi - Il cappellano don Claudio Burgio e l'ex cappellano don Gino Rigoldi del carcere minorile Beccaria di Milano, l'istituto penale al centro di uno scandalo per presunte violenze e torture e luogo di ... milano.corriere.it
Milano: le parole di don Burgio, aiutare i ragazzi delle periferie - "Ci sono tanti ragazzi che vivono nella violenza, perché non sanno leggere le proprie emozioni, la paura li porta a gesti sconsiderati e la nostra città ne è testimone. rainews.it
Il decesso di Pietro Zantonini, 55 anni e addetto alla sicurezza, riaccende l’allarme su turni, gelo e tutele nelle opere per Milano 2026. Sindacati chiedono verifiche e responsabilità - facebook.com facebook
Milano non è Gotham City. Allarme su maranza ed edilizia, ma in un anno 10mila reati in meno x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.