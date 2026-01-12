Allarme a Milano Don Burgio denuncia | Povertà senza precedenti basta etichette vuote come maranza

Don Claudio Burgio, cappellano dell’istituto minorile Cesare Beccaria, denuncia una crisi sociale crescente a Milano, caratterizzata da povertà senza precedenti. Secondo lui, l’uso di etichette superficiali come «maranza» o «baby gang» rischia di distogliere l’attenzione dai veri problemi del disagio giovanile, ostacolando interventi efficaci e comprensione approfondita della situazione.

Don Claudio Burgio, cappellano dell’istituto minorile Cesare Beccaria, ha lanciato un monito severo sulle condizioni sociali di Milano, sottolineando come etichette superficiali come «maranza» o «baby gang» impediscano di affrontare i problemi reali del disagio giovanile. Durante un intervento per la preghiera interreligiosa dei City Angels in stazione centrale, Don Burgio ha evidenziato una crescente e inedita povertà nei quartieri milanesi. Ha descritto una città che, attraverso i social media, appare ricca e piena di opportunità, attirando giovani, inclusi minori stranieri non accompagnati, che poi si scontrano con una realtà fatta di nulla e violenza. 🔗 Leggi su Newsagent.it

