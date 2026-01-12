All' alba perderò | Andrea Muzzi festeggia 15 anni di repliche

Donatori di musica, arriva l’attore Andrea Muzzi - L'attore e regista toscano Andrea Muzzi porta la sua sensibilità e ironia all'Oncologia dell'ospedale Apuane di Massa, con aneddoti sul cinema e il suo ultimo film "All'alba perderò". lanazione.it

Con Muzzi si ride dei fallimenti: "All’alba perderò" in scena al Puccini - Il pugile Eric Crumble è salito sul ring 31 volte e ha incassato 31 ko di fila, il samoano Trevor Misapeka, 130 kg di peso, ha accettato di correre contro la sua volontà (e la sua stazza) i 100 metri ... msn.com

Oggi è il giorno della fiaccola olimpica! Staffette a Bra (8.25), La Morra (9.00) e Alba (9.40) da non perdere >>> Leggi qui i dettagli https://www.gazzettadalba.it/p=442559 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.