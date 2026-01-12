Alla stazione di Lodi il tempo di è fermato | cantiere infinito i pendolari alzano la voce

Alla stazione di Lodi, il prolungato cantiere ha trasformato il quotidiano dei pendolari, creando un’atmosfera di attesa e disagi. Nonostante l’inizio del 2026, i lavori in corso continuano da mesi, influenzando il ritmo delle partenze e degli arrivi. La situazione evidenzia come interventi di lunga durata possano incidere sulla vita quotidiana di chi utilizza regolarmente questa stazione.

Lodi – Inizia il 2026, ma per la stazione ferroviaria di Lodi il tempo sembra essersi fermato a sei mesi fa. O meglio, sembra scorrere al contrario. Nonostante i report dettagliati e le documentazioni fotografiche inviate alla fine dell’estate scorsa dal Comitato viaggiatori e pendolari del Sud Milano e Lodigiano, il silenzio sembra essere calato in maniera totale. La denuncia del Comitato, che a Lodi ha come referente Luca Degano, è un elenco puntuale di promesse mancate e pericoli quotidiani. Gli ascensori, indispensabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono fermi allo stesso punto di metà del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

