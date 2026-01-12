Alla scoperta di Casa Vasari gioiello segreto di Firenze

Casa Vasari, nascosta tra le vie di Firenze, rappresenta un esempio autentico di architettura e arte rinascimentale. Situata in un edificio storico, offre un'opportunità unica di esplorare le radici culturali della città. Il Museo Horne organizza una visita guidata sabato 17 gennaio alle ore 10, per scoprire i tesori e le storie che questo luogo conserva. Un'occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio fiorentino in un contesto ricco di storia.

Scopri Casa Vasari, uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento fiorentino. Il Museo Horne propone una visita guidata sabato 17 gennaio ore 10.30 per tutti gli appassionati di Firenze, la sua arte e la sua storia. Casa Vasari, dimora abitata e affrescata da Giorgio Vasari, è un autentico.

