Scopriamo insieme Genndy Tartakovsky, autore di serie iconiche come Samurai Jack e Primal. La sua capacità di unire narrazione visiva e stile distintivo ha contribuito a definire l’immaginario di molte generazioni. Attraverso un approccio sobrio e attento, si rivela un protagonista fondamentale nel panorama dell’animazione, lasciando un’impronta duratura nel cuore degli spettatori di tutte le età.

Se la generazione Millennial e, in primis, la generazione Z hanno cominciato ad amare Cartoon Network, sicuramente è merito di Genndy Tartakovsky. Un autore che, insieme a Rebecca Sugar e Danny Antonucci (i rispettivi creatori di Steven Universe e Ed, Edd & Eddy, per citare alcuni esempi), è il simbolo stesso della casa animata, avendo creato alcuni degli show più iconici del canale, opere che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni. Ma Genndy non si è fermato solamente alla televisione: al contrario, è passato anche per il cinema, i fumetti e perfino i videogiochi. La sua importanza è tale da aver lasciato un segno indelebile nell’industria, oltre che nel cuore di tutti coloro che hanno amato le sue opere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Alla riscoperta di Genndy Tartakovsky, il padre di Samurai Jack e Primal

