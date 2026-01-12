Alla guida ubriaco e senza patente | denunciato un 23enne

Durante un servizio di controllo a Verbania, i carabinieri hanno denunciato un 23enne residente in Ossola, sorpreso alla guida senza patente e in stato di ebbrezza. L'intervento rientra nelle attività di prevenzione e sicurezza svolte nel fine settimana per garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle norme stradali.

Fine settimana di controlli per i carabinieri di Verbania.In particolare, a Verbania i militari della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo hanno controllato un 23enne residente in Ossola. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi al controllo con etilometro e, da ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

