Alla Camera dei Deputati il legal thriller di Vitale sulle indagini di Rasselli e l' omicidio Palmisano

Domani alle 19.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione del libro “Il procuratore normale” di Marcello Vitale. L’opera è un legal thriller che narra le indagini di Rasselli e l’omicidio Palmisano. Vitale, presidente aggiunto onorario della Corte Suprema di Cassazione, offre un racconto che unisce approfondimento giudiziario e suspense, nel contesto di un’indagine complessa e coinvolgente.

Domani, alle ore 19.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione del libro "Il procuratore normale" di Marcello Vitale (presidente aggiunto onorario della Corte Suprema di Cassazione, già presidente della prima sezione penale Corte d'appello di Roma e già procuratore della Repubblica a Lamezia Terme). Un legal thriller che intreccia diritto, etica pubblica e senso delle istituzioni. Un volume che racconta molto dell'impegno di magistrati e, indirettamente, delle forze dell'ordine nella risoluzione di casi di omicidio efferati. Tra quotidianità e risolutezza "Il procuratore normale" (ultimo di una trilogia di romanzi) descrive la storia, le preoccupazioni, le metodologie d'indagine del magistrato Rasselli (personaggio ideato dall'autore del libro) impegnato nel trovare il responsabile dell'omicidio di Alessandra Palmisano (anch'esso nome di fantasia).

