Alis e Camera di commercio di Spagna in Italia | accordo da 200 mld di fatturato

Alis e Camera di commercio di Spagna in Italia siglano un protocollo di intesa con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica tra Italia e Spagna e sostenere la crescita delle imprese associate. Le due realtà rappresentano complessivamente un fatturato aggregato superiore ai 200 miliardi di euro, a conferma del peso strategico dell’accordo. L’intesa punta a favorire scambi economici, internazionalizzazione e sviluppo delle filiere industriali attraverso una serie di azioni operative: dalla costruzione di partnership strategiche alla promozione di iniziative comuni nei campi della ricerca e dell’innovazione, fino all’individuazione e alla diffusione di opportunità di investimento nei due Paesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

