Alice in Wonderland al Teatro Ghione

Alice in Wonderland torna al Teatro Ghione con una nuova produzione danzata. Attraverso balletto classico, danza moderna e contemporanea, lo spettacolo unisce colori, emozioni e immaginazione, offrendo un’esperienza artistica raffinata. La regia di Stefano H. guida questa interpretazione che invita il pubblico a immergersi nel magico mondo del Paese delle Meraviglie, in un allestimento pensato per appassionati di danza e teatro.

Alice nel Paese delle Meraviglie torna in scena al Teatro Ghione con una nuova produzione danzata.Balletto classico, danza moderna e contemporanea portano sul palco colori, emozioni e pura magia con la regia di Stefano H. Savoldello, le coreografie di Sveva Mattarino e Daniele Toti, il corpo di.

