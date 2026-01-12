Alessia Pifferi lapidata dai media perché i giudici hanno cancellato l' ergastolo

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha annullato la condanna all’ergastolo di Alessia Pifferi, sottolineando nelle motivazioni come i media abbiano contribuito a modificare l’immagine della donna. In circa 200 pagine, la Corte analizza il ruolo dei mezzi di comunicazione nel processo di percezione pubblica, evidenziando l'importanza di un’informazione equilibrata e responsabile.

Ma Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo Vittorio sarebbe stato ucciso La nostra Bianca Vitali risponde alle vostre domande! #LeIene x.com

OnePodcast. . Alessia Pifferi: la pena è stata ridotta da ergastolo a 24 anni di reclusione per l'omicidio della figlia Diana. Nella nuova puntata del podcast “Dentro il caso”, Marco Maisano e Edoardo Orlandi, approfondiscono il caso e ci aggiornano su tutti gli sv - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.