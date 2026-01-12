Alessia Pifferi lapidata dai media perché i giudici hanno cancellato l' ergastolo

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha annullato la condanna all’ergastolo di Alessia Pifferi, sottolineando nelle motivazioni come i media abbiano contribuito a modificare l’immagine della donna. In circa 200 pagine, la Corte analizza il ruolo dei mezzi di comunicazione nel processo di percezione pubblica, evidenziando l'importanza di un’informazione equilibrata e responsabile.

In quasi 200 pagine di motivazioni, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha additato i media tra i responsabili della "metamorfosi" della donna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Giudici, ad Alessia Pifferi attenuanti per fragilità e lapidazione da media; Sindaco Palmoli, 'dalla famiglia del bosco nessuna richiesta per scuola o casolare'.

alessia pifferi lapidata mediaAlessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastolo - Milano, pubblicate le motivazioni della condanna in secondo grado a 24 anni per la mamma che ha lasciato morire di stenti la piccola figlia ... msn.com

