Alessia Pifferi annullato l' ergastolo I giudici | È una donna fragile lapidata dai media

Alessia Pifferi ha visto annullato l’ergastolo, con i giudici che ne sottolineano la fragilità e criticano l’eccessiva copertura mediatica. La sentenza evidenzia come non ci siano prove concrete che il suo comportamento successivo alla morte della figlia indichi una particolare inclinazione al delitto. Questa decisione porta a riflettere su come i processi giudiziari debbano basarsi sui fatti e non sui giudizi pubblici o mediatici.

Non vi sono elementi sufficienti per sostenere che il comportamento tenuto da Alessia Pifferi dopo la morte della figlia sia indice di una particolare capacità a delinquere. Al contrario,.

