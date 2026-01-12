Alessia Pifferi annullato l’ergastolo I giudici | Donna fragile vittima del linciaggio mediatico in tv

Alessia Pifferi ha visto annullato l’ergastolo, con i giudici che hanno riconosciuto la sua condizione di donna fragile e vittima di un linciaggio mediatico. La sentenza modifica la condanna e rivisita il movente che ha portato alla morte della piccola di un anno e mezzo, offrendo una prospettiva diversa sul caso e sulla responsabilità della donna.

La condanna di Alessia Pifferi viene riscritta e con essa anche il giudizio sul movente che ha portato alla morte della figlia di appena un anno e mezzo. La Corte d’Assise d’Appello ha escluso che la donna abbia agito con la volontà ultima di uccidere la bambina, ritenendo che il suo comportamento sia stato determinato da una personalità “estremamente fragile”, segnata da dipendenza affettiva, marginalità sociale e povertà emotiva. Per questo, lo scorso 5 novembre, i giudici hanno annullato l’ergastolo inflitto in primo grado, rideterminando la pena in 24 anni di reclusione. Secondo le motivazioni, Alessia Pifferi, nel luglio 2022, lasciò la figlia sola per sei giorni nel suo appartamento di Ponte Lambro non per “futili motivi”, ma spinta da quello che la Corte definisce un “umano bisogno”: il desiderio di trascorrere del tempo con il proprio compagno, da cui era fortemente dipendente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alessia Pifferi, annullato l’ergastolo. I giudici: “Donna fragile, vittima del linciaggio mediatico in tv” Leggi anche: Alessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastolo Leggi anche: Ergastolo annullato per Alessia Pifferi che ha lasciato morire la figlia, pena ridotta a 24 anni: cos’è successo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giudici, ad Alessia Pifferi attenuanti per fragilità e lapidazione da media - "Non vi sono i presupposti per affermare, con fondamento, che il comportamento processuale" di ... msn.com

Ma Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo Vittorio sarebbe stato ucciso La nostra Bianca Vitali risponde alle vostre domande! #LeIene x.com

OnePodcast. . Alessia Pifferi: la pena è stata ridotta da ergastolo a 24 anni di reclusione per l'omicidio della figlia Diana. Nella nuova puntata del podcast “Dentro il caso”, Marco Maisano e Edoardo Orlandi, approfondiscono il caso e ci aggiornano su tutti gli sv - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.