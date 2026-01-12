Alessandro Preziosi con L’arte di leggere in scena a Bitonto

Alessandro Preziosi presenta “L’arte di leggere” a Bitonto e Torremaggiore, incontri realizzati in collaborazione con Raffaello Fusaro. Durante gli eventi, l’attore propone un dialogo con il pubblico sulla passione per la lettura come elemento quotidiano e culturale. Le tappe in Puglia si svolgono il 15 e 16 gennaio, offrendo un’occasione di confronto e condivisione intorno al valore della lettura.

Alessandro Preziosi in Puglia (15 e 16 gennaio a Bitonto, Teatro Traetta e a Torremaggiore, Castello Ducale) con “L’arte di leggere”, un incontro speciale in cui l’attore dialoga con Raffaello Fusaro e con il pubblico, condividendo la propria passione per la lettura come pratica quotidiana. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

