Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo sul palco di Castenedolo per San Francesco

Da bresciatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castenedolo, si terrà un evento con la partecipazione di due rinomati intellettuali italiani: Aldo Cazzullo e Alessandro Barbero. L'incontro offrirà l'opportunità di ascoltare riflessioni e approfondimenti su temi storici e culturali, stimolando un confronto di alto livello. Un’occasione per apprezzare la figura di San Francesco attraverso il contributo di due studiosi di grande esperienza.

Un evento unico nel suo genere vedrà protagonisti a Castenedolo due dei più autorevoli intellettuali del panorama italiano: Aldo Cazzullo e Alessandro Barbero. Per la prima e unica volta, il giornalista del Corriere della Sera e il celebre storico condivideranno il palco per un dialogo inedito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

