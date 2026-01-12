Alcolici nuove prove di cancerogenicità per tumore al seno e al pancreas
Recenti studi evidenziano che il consumo di alcolici, anche moderato, può aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e al pancreas. Queste ricerche rafforzano l'importanza di limitare l’assunzione di birra, vino e superalcolici per tutelare la salute. È fondamentale conoscere i rischi associati all’alcol e adottare stili di vita consapevoli per prevenire complicazioni a lungo termine.
I risultati di due recenti studi confermano il rischio di insorgenza di cancro legato al consumo moderato ed eccessivo di birra, vino e superalcolici. Tra alcol e rischio oncologico c’è un legame forte, come confermano le conclusioni di due recenti studi che hanno posto in relazione il consumo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Più pazienti, più diagnosi precoci e nuove tecniche: il professor Ercolani spiega come sta cambiando la lotta al tumore al pancreas
Leggi anche: Tumore al seno triplo negativo: nuove prospettive grazie agli anticorpi coniugati
A gennaio riprendono le abitudini, ma l’inizio dell’anno è ottimo anche per istaurarne di nuove, per esempio ridurre il consumo di alcolici. Il Dry January non è obbligatorio, ma aderire all’iniziativa fa bene alla salute e può essere d’aiuto per riscoprire il beness - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.