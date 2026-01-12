Alcolici nuove prove di cancerogenicità per tumore al seno e al pancreas

Recenti studi evidenziano che il consumo di alcolici, anche moderato, può aumentare il rischio di sviluppare tumori al seno e al pancreas. Queste ricerche rafforzano l'importanza di limitare l’assunzione di birra, vino e superalcolici per tutelare la salute. È fondamentale conoscere i rischi associati all’alcol e adottare stili di vita consapevoli per prevenire complicazioni a lungo termine.

