Alcatraz Milano | stasera BarAwards 2025 con Pellecchia Radio 105

Stasera, l’Alcatraz di Milano ospita la cerimonia dei Bar Awards 2025, un evento di riferimento nel settore della mixology italiana. La serata sarà condotta da Ross Pellecchia di Radio 105, offrendo un’occasione per scoprire le eccellenze e le tendenze nel mondo dei cocktail e dei bartender. Un appuntamento importante per professionisti e appassionati del settore, in un contesto che celebra l’innovazione e la qualità nel comparto beverage.

Stasera l' Alcatraz di Milano diventa il cuore pulsante della mixology italiana con gli attesissimi e prestigiosi Bar Awards 2025: presenta la serata Ross Pellecchia di Radio 105. Stiamo parlando dell'appuntamento più atteso da bartender, brand, professionisti food&beverage e locali di tutta la penisola, come avevamo anticipato nelle ultime settimane nel nostro blog. Un evento che non si limita a premiare i migliori: li celebra come vere e proprie icone culturali, autentici mostri sacri del settore. Il pianeta ospitalità in particolar modo sarà sotto i riflettori. L'atmosfera si preannuncia elettrica, con una line?up di ospiti, performance e sorprese che promettono di trasformare la serata in un'esperienza davvero memorabile.

