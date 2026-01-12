Alberto Trentini, cooperante italiano, è stato recentemente liberato e si trova in sicurezza presso l'ambasciata italiana a Caracas. Il presidente Mattarella ha avuto un colloquio con la madre di Trentini, esprimendo soddisfazione per il positivo esito della vicenda. Trentini gode di buona salute e il suo rilascio rappresenta un momento importante per le relazioni diplomatiche e il lavoro delle autorità italiane.

Trentini è in buone condizioni di salute e si trova ora all'interno dell'ambasciata italiana a Caracas. Subito dopo la scarcerazione ha potuto sentire la sua famiglia, tranquillizzandoli e abbracciandoli a distanza. "È stato tutto così improvviso. Inaspettato", sono state le sue prime parole, seguite poi dalla conferma che nel carcere la notizia della caduta di Maduro non era arrivata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alberto Trentini, Mattarella sente la madre del cooperante liberato: ‘Oggi condividiamo la felicità’

Leggi anche: **Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini, condividiamo felicità**

Leggi anche: Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini ed esprime solidarietà per il cooperante in carcere in Venezuela

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione». Mattarella chiama la madre: condividiamo felicità; Meloni al lavoro per liberare Alberto Trentini: in campo intelligence e Vaticano. E la premier sente Machado; Mattarella anti-Russia ricorda alla premier che l’Italia era già forte; Venezuela, liberi gli italiani Gasperin e Pilieri. Ancora attesa per Alberto Trentini.

Mattarella chiama la mamma di Trentini, felicità dopo la sofferenza - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la madre di Alberto Trentini per dirle che, dopo aver ... notizie.tiscali.it