Alberto Trentini Mattarella sente la madre del cooperante liberato | ‘Oggi condividiamo la felicità’
Alberto Trentini, cooperante italiano, è stato recentemente liberato e si trova in sicurezza presso l'ambasciata italiana a Caracas. Il presidente Mattarella ha avuto un colloquio con la madre di Trentini, esprimendo soddisfazione per il positivo esito della vicenda. Trentini gode di buona salute e il suo rilascio rappresenta un momento importante per le relazioni diplomatiche e il lavoro delle autorità italiane.
Trentini è in buone condizioni di salute e si trova ora all'interno dell'ambasciata italiana a Caracas. Subito dopo la scarcerazione ha potuto sentire la sua famiglia, tranquillizzandoli e abbracciandoli a distanza. "È stato tutto così improvviso. Inaspettato", sono state le sue prime parole, seguite poi dalla conferma che nel carcere la notizia della caduta di Maduro non era arrivata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
