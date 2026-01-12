Alberto Trentini è un professionista indipendente che presto farà ritorno in Italia. In un contesto in cui molti tentano di attribuirsi meriti non propri, è importante riconoscere le reali competenze e il percorso autentico di chi lavora con dedizione. La sua esperienza e la sua libertà professionale rappresentano un esempio di impegno sincero, lontano da protagonismi e superficialità.

Alberto Trentini è libero. Presto sarà in Italia. Oggi tutti si attribuiscono meriti, ma così non è stato e non è. I quasi 15 mesi trascorsi in quella prigione potevano e dovevano essere evitati. Nel frattempo sono usciti detenuti americani, svizzeri, olandesi, francesi. Il prigioniero francese è uscito perché il governo, che pure non riconosce il risultato elettorale venezuelano, ha almeno preso le distanze dall’intervento illegale del duo Trump-Rubio. Oggi il ministro Tajani ha voluto ringraziare il segretario di Stato Usa, viene da chiedersi perché: forse l’intervento ha qualcosa a che vedere con il colpo di Stato? Lo stesso Trump non ha mai parlato di diritti umani, ma solo di petrolio e materie prime da mettere sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Alberto Trentini è finalmente libero, lo aspettiamo a braccia aperte», il commento di Stefani sulla liberazione del cooperante VIDEO - «Oggi è una bellissima giornata, Alberto Trentini è finalmente libero. msn.com