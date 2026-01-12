Alberto Trentini libero Le trattative e le 3 occasioni mancate | ecco come si è arrivati alla scarcerazione
Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti nel penitenziario di El Rodeo I, sono stati recentemente liberati a Caracas. La scarcerazione, annunciata come parte di un’ampia strategia di pacificazione, segue negoziati e alcune occasioni perse nel corso degli ultimi mesi. La decisione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle recenti operazioni militari, con l’obiettivo di contribuire a una stabilizzazione del paese dopo anni di conflitto.
Il rilascio di Alberto Trentini e Mario Burlò, reclusi a fine 2024 nel penitenziario di El Rodeo I e liberati nelle scorse ore a Caracas, si inserisce nell’ambito delle maxi-scarcerazioni annunciate al presidente dell’assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad Interim Delcy Rodríguez con la “finalità di pacificare il Paese” e ricucire di un trentennio di scontro politico che ha raggiunto il suo apice con l’operazione militare statunitense del 3 gennaio che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. Le liberazioni, rivendicate come una “scelta unilaterale” dalle autorità venezuelane, sono in realtà il frutto di una lunga trattativa tra i fratelli Rodríguez, ora al potere, e gli Stati Uniti, a cui hanno preso parte l’ex-premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, Brasile, Colombia, Messico e Qatar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Il rapporto con gli Usa, il ruolo della Chiesa: così si è arrivati alla loro scarcerazione | L'annuncio di Tajani, la gioia di Meloni: «Tra poco saranno a casa»
Leggi anche: Il Venezuela apre le carceri, libero l’imprenditore Luigi Gasperin. Attesa e speranza per Alberto Trentini e gli altri detenuti italiani
Alberto Trentini è libero. Il cooperante italiano tornerà in Italia con Mario Burlò; Dopo oltre un anno di detenzione, Alberto Trentini è libero; Speranza per Alberto Trentini, c’è anche il suo nome nella lista dei detenuti da scarcerare; È stato liberato Alberto Trentini.
Alberto Trentini libero. Le trattative e le 3 occasioni mancate: ecco come si è arrivati alla scarcerazione - xxx Le ultime trattative Il rilascio di Trentini e Burlò, reclusi a fine 2024 nel penitenziario di El Rodeo I, si inserisce nell'ambito delle ... ilfattoquotidiano.it
Alberto Trentini finalmente libero. Chi è il cooperante italiano detenuto per 423 giorni in Venezuela - Dopo oltre un anno di detenzione senza accuse formali, il cooperante italiano Alberto Trentini è stato liberato dal Venezuela. famigliacristiana.it
Venezuela, Alberto Trentini è libero: la gioia dei familiari in un comunicato - L'incubo è finito, Alberto Trentini è tornato in libertà dopo 423 giorni di detenzione nelle carceri di Caracas, in Venezuela. rainews.it
Alberto Trentini è finalmente libero dopo oltre 420 giorni di detenzione senza accuse in Venezuela: è stato scarcerato insieme a Mario Burlò e si trova ora nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas, pronti a tornare in Italia. Grazie a tutti coloro che hanno la - facebook.com facebook
Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò ilsole24ore.com/art/venezuela-… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.