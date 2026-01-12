Alberto Trentini libero Le trattative e le 3 occasioni mancate | ecco come si è arrivati alla scarcerazione

Alberto Trentini e Mario Burlò, detenuti nel penitenziario di El Rodeo I, sono stati recentemente liberati a Caracas. La scarcerazione, annunciata come parte di un’ampia strategia di pacificazione, segue negoziati e alcune occasioni perse nel corso degli ultimi mesi. La decisione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle recenti operazioni militari, con l’obiettivo di contribuire a una stabilizzazione del paese dopo anni di conflitto.

Il rilascio di Alberto Trentini e Mario Burlò, reclusi a fine 2024 nel penitenziario di El Rodeo I e liberati nelle scorse ore a Caracas, si inserisce nell’ambito delle maxi-scarcerazioni annunciate al presidente dell’assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad Interim Delcy Rodríguez con la “finalità di pacificare il Paese” e ricucire di un trentennio di scontro politico che ha raggiunto il suo apice con l’operazione militare statunitense del 3 gennaio che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. Le liberazioni, rivendicate come una “scelta unilaterale” dalle autorità venezuelane, sono in realtà il frutto di una lunga trattativa tra i fratelli Rodríguez, ora al potere, e gli Stati Uniti, a cui hanno preso parte l’ex-premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, Brasile, Colombia, Messico e Qatar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

