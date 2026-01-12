Alberto Trentini libero? Cosa diceva il Pd il 4 gennaio | l' ultimo rovinoso disastro

Il 4 gennaio il Pd ha commentato l’ultimo episodio relativo a Alberto Trentini, evidenziando le criticità di un caso giudiziario che ha coinvolto l’uomo per 423 giorni nelle celle venezuelane. Dopo un lungo periodo di detenzione, Trentini è ora tornato in libertà, chiudendo un capitolo difficile e complesso. Questa vicenda solleva importanti riflessioni sulle procedure e le relazioni internazionali in ambito giudiziario.

Dopo 423 giorni di detenzione, dopo un'eternità trascorsa nelle celle venezuelane, Alberto Trentini è un uomo libero. Il cooperante è atteso in Italia, forse già domani, martedì 13 gennaio. Termina così un'odissea, un dramma umano, una ingiusta e ricattatoria detenzione. Una notizia accolta con gioia e soddisfazione a tutte le latitudini politiche, da Giorgia Meloni in primis: il suo governo è riuscito a raggiungere un altro importante obiettivo. Soddisfazione anche da sinistra, anche se da quelle parti sembra vietato riconoscere qualunque tipo di merito al governo. Anzi, l'ordine di scuderia sembra essere quello di non citarlo proprio, il governo (si pensi alle dichiarazioni di Elly Schlein, segretaria del Pd). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

