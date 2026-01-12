Alberto Trentini liberato in Venezuela esulta il sindaco Leccese | Grande soddisfazione

Il sindaco di Lecco ha espresso soddisfazione per la liberazione di Alberto Trentini, rinchiuso in Venezuela per oltre 14 mesi. Trentini è ora in sicurezza presso l’ambasciata italiana a Caracas, in attesa di tornare in Italia. La notizia rappresenta un importante passo avanti nella vicenda e viene accolta con sollievo dalla comunità locale.

"Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della liberazione del nostro connazionale Alberto Trentini, finalmente tornato libero dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela e ora in sicurezza presso la sede dell'ambasciata italiana a Caracas, in attesa del rientro in patria".

Radio1 Rai. . La notizia della liberazione di Alberto #Trentini è stata accolta questa mattina con i rintocchi delle campane della Chiesa Sant’Antonio al Lido. Alle 7, per 15 minuti, hanno risuonato ininterrottamente. Il parroco “Ho inviato la notizia nella chat dei - facebook.com facebook

#Venezuela, #AlbertoTrentini e #MarioBurlò finalmente liberi

