Alberto Trentini è stato liberato | DIRETTA
Alberto Trentini, cooperante veneziano, è stato liberato dopo più di 400 giorni di detenzione in Venezuela. La notizia della sua liberazione arriva in un momento di attenzione internazionale sulla sua situazione. Restano da conoscere i dettagli dell’accaduto, ma la sua famiglia e le autorità italiane esprimono sollievo per il risultato positivo. Seguiranno aggiornamenti sulle circostanze e sui prossimi passi.
Alberto Trentini, cooperante veneziano prigioniero per oltre 400 giorni in Venezuela, è stato liberato. L'annuncio nella notte italiana dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
IL VENEZUELA LIBERA 99 PRIGIONIERI, MA TRENTINI RESTA IN CARCERE | 27/12/2025
#Venezuela "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas", è l'annuncio del Ministro degli Esteri Tajani - facebook.com facebook
