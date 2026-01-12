Alberto Trentini è stato liberato | DIRETTA

Alberto Trentini, cooperante veneziano, è stato liberato dopo più di 400 giorni di detenzione in Venezuela. La notizia della sua liberazione arriva in un momento di attenzione internazionale sulla sua situazione. Restano da conoscere i dettagli dell’accaduto, ma la sua famiglia e le autorità italiane esprimono sollievo per il risultato positivo. Seguiranno aggiornamenti sulle circostanze e sui prossimi passi.

Alberto Trentini, cooperante veneziano prigioniero per oltre 400 giorni in Venezuela, è stato liberato. L'annuncio nella notte italiana dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Alberto Trentini è stato liberato, la famiglia del cooperante: «Notizia attesa 423 giorni, grazie a tutti». Con lui anche Mario Burlò. Meloni: «Gioia e soddisfazione» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. leggo.it