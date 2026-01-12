Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Trentini è stato liberato dalle autorità venezuelane il 12 gennaio 2026. La scarcerazione si è conclusa oggi, segnando la fine di un periodo di detenzione. Trentini ora è nuovamente libero di muoversi e di riprendere le sue attività. La notizia rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni tra le parti coinvolte.

Alberto Trentini è stato rilasciato dalle autorità del Venezuela. La scarcerazione è avvenuta oggi, 12 gennaio 2026. Il cooperante veneziano è libero dopo oltre 400 giorni di prigionia. Con Trentini è stato liberato anche l'imprenditore torinese Mario Burlò, in carcere anche lui dal 2024. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani

Leggi anche: Cosa succede a Alberto Trentini ora che altri italiani sono stati liberati in Venezuela

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini | Vogliamo riabbracciarlo; Venezuela | liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani; Venezuela libero a breve l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri.

alberto trentini mario burl242Alberto Trentini e Mario Burlò liberi: dal carcere all’ambasciata, l’Italia riabbraccia i due connazionali - Ora sono all’ambasciata italiana a Caracas, in buone condizioni, rientro vicino ... romait.it

alberto trentini mario burl242Alberto Trentini è stato liberato: il cooperante è nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas. Con lui anche Mario Burlò - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. ilmessaggero.it

alberto trentini mario burl242Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò - (askanews) – Alberto Trentini e Mario Burlò, due degli italiani detenuti nelle carceri venezuelane, sono stati rilasciati. askanews.it

News - Venezuela. Liberati due italiani. Ora l’attesa per Trentini e Burlò. 9/1/2026

Video News - Venezuela. Liberati due italiani. Ora l’attesa per Trentini e Burlò. 9/1/2026

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.