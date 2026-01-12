Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati

Alberto Trentini è stato liberato dalle autorità venezuelane il 12 gennaio 2026. La scarcerazione si è conclusa oggi, segnando la fine di un periodo di detenzione. Trentini ora è nuovamente libero di muoversi e di riprendere le sue attività. La notizia rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni tra le parti coinvolte.

Alberto Trentini è stato rilasciato dalle autorità del Venezuela. La scarcerazione è avvenuta oggi, 12 gennaio 2026. Il cooperante veneziano è libero dopo oltre 400 giorni di prigionia. Con Trentini è stato liberato anche l'imprenditore torinese Mario Burlò, in carcere anche lui dal 2024.

Alberto Trentini è stato liberato: il cooperante è nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas. Con lui anche Mario Burlò - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. ilmessaggero.it

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò - (askanews) – Alberto Trentini e Mario Burlò, due degli italiani detenuti nelle carceri venezuelane, sono stati rilasciati. askanews.it

News - Venezuela. Liberati due italiani. Ora l’attesa per Trentini e Burlò. 9/1/2026

Alberto Trentini, ore di attesa per la svolta. Le autorità venezuelane: nessun veto sulla scarcerazione x.com

La scarcerazione di Alberto Trentini potrebbe essere più vicina. Il nome del cooperante veneziano compare in una lista di prigionieri, detenuti al Rodeo, da liberare. https://fanpa.ge/bDpev . - facebook.com facebook

