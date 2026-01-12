Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati ufficialmente liberati e non sono più detenuti in Venezuela. La loro liberazione è avvenuta nelle ore notturne italiane, e i due sono stati trasferiti presso l'ambasciata italiana a Caracas. Questa notizia rappresenta un passo importante, segnando la fine di un periodo di detenzione e aprendo nuove prospettive per il loro rientro in Italia.

Alberto Trentini e Mario Burlò non sono più in un carcere in Venezuela. Sono stati liberati oggi, in Italia era notte, e sono stati trasferiti nell'ambasciata italiana a Caracas. Alle 4,50 il tweet del ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale assicurava che "Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia". E sintetizzava la posizione dell'Italia nel post Maduro: "La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto". . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati Leggi anche: Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. News - Venezuela. Liberati due italiani. Ora l’attesa per Trentini e Burlò. 9/1/2026 Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e sono stati trasferiti nell’ambasciata italiana a Caracas. La lunga attesa è finita. Il Venezuela li ha scarcerati. L’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato alle 5 del mattino del 12 gennaio. E poco - facebook.com facebook Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò liberi. Meloni: “Grande gioia, presto li portiamo a casa” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.