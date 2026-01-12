Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati scarcerati e stanno tornando in Italia. Il loro rilascio è avvenuto dopo un lungo percorso legato ai rapporti con gli Stati Uniti e al ruolo della Chiesa. L’aereo di Stato è partito da Ciampino per riportarli a casa, con l’annuncio ufficiale di Tajani e le congratulazioni di Meloni. La vicenda segna una svolta nelle relazioni diplomatiche e giudiziarie coinvolte.

