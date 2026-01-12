Alberto Trentini e Mario Burlò liberi | il ritorno in Italia tra stanotte e domani

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e rientreranno in Italia tra stanotte e domani. Dopo 16 mesi di detenzione, Trentini, 46 anni, torna a casa. Era stato arrestato con accuse di terrorismo, che non sono mai state formalizzate ufficialmente. La loro liberazione rappresenta la conclusione di un periodo difficile e inatteso.

La liberazione del connazionale è giunta dopo 16 mesi di prigionia. Il 46enne era stato arrestato con accuse generiche di terrorismo, mai ufficialmente formalizzate. La Farnesina ha lavorato sin dall'inizio con l'obiettivo di riportare a casa Trentini.

