Alberto Trentini e Mario Burlò liberi | il ritorno in Italia tra stanotte e domani

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e rientreranno in Italia tra stanotte e domani. Dopo 16 mesi di detenzione, Trentini, 46 anni, torna a casa. Era stato arrestato con accuse di terrorismo, che non sono mai state formalizzate ufficialmente. La loro liberazione rappresenta la conclusione di un periodo difficile e inatteso.
La liberazione del connazionale è giunta dopo 16 mesi di prigionia. Il 46enne era stato arrestato con accuse generiche di terrorismo, mai ufficialmente formalizzate. La Farnesina ha lavorato sin dall'inizio con l'obiettivo di riportare a casa Trentini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Le prime foto di Alberto Trentini e Mario Burlò dopo la liberazione - Il ministero degli Esteri ha diffuso le prime foto del cooperante italiano Alberto Trentini e dell'imprenditore torinese Mario Burlò. lettera43.it
Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e domani dovrebbero rientrare in Italia. Il cooperante veneziano e l’imprenditore torinese – entrambi da oltre un anno in carcere in #Venezuela – sono stati liberati nella notte #Tg1 Marzia De Giuli x.com
Radio1 Rai. . La notizia della liberazione di Alberto #Trentini è stata accolta questa mattina con i rintocchi delle campane della Chiesa Sant’Antonio al Lido. Alle 7, per 15 minuti, hanno risuonato ininterrottamente. Il parroco “Ho inviato la notizia nella chat dei - facebook.com facebook
