Alberto Trentini e Mario Burlò liberati in Venezuela quando torneranno

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati recentemente liberati dalle carceri in Venezuela. La loro situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media. Restano ora da definire le tempistiche del loro ritorno in Italia. Ulteriori dettagli sul loro stato e sulle prossime tappe saranno comunicati nelle prossime settimane.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati dalle prigioni venezuelane in cui erano rinchiusi. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ringraziando la presidente ad interim del Paese Delcy Rodriguez. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le famiglie, in particolare quella del cooperante che da più di 400 giorni si batteva pubblicamente per la sua liberazione. La liberazione è la conseguenza delle pressioni statunitensi sul Venezuela, in particolare della cattura del presidente Maduro e dell'accordo stretto con Rodriguez dal Dipartimento di Stato americano.

